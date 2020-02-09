Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Пирло рассказал, что не считает хавбека «Брешии» Сандро Тонали своим наследником. При этом он отметил, что высоко оценивает потенциал игрока.

— Он очень хорош, но отличается от меня на поле, — приводит слова итальянца La Gazzetta dello Sport. — У Тонали есть все, чтобы стать чемпионом, но он больше подходит для линии полузащиты, состоящей из двух игроков. Он мог бы уже выступать в составе отличной команды. Тонали — лучший полузащитник серии А.

В 22 матчах серии А 19-летний итальянец забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. По данным Transfermarkt, игрок оценивается в 30 миллионов евро.