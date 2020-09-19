Андреа Пирло: «Суарес вряд ли станет игроком «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал слухи о возможном переходе форварда «Барселоны» Луиса Суареса.

«Все ждем нового центрального форварда в «Ювентусе», но впереди еще много времени, трансферное окно открыто. Каждая команда испытывает похожие проблемы. Мы не спешим.

Процедура получения итальянского паспорта не такая быстрая, поэтому Суарес навряд ли перейдет в «Ювентус». Игуаин? Он сказал, что хочет уйти", — приводит слова Пирло Football-Italia.

В прошлом сезоне 33-летний Суарес провел за каталонцев 36 матчей, забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.