Анчелотти близок к увольнению из «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти в ближайшее время может быть уволен из клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport. Это произойдет в том случае, если неаполитанцы в матче чемпионата Италии не победят «Удинезе» и не выиграют «Генк» в Лиге чемпионов.

«Наполи» не может победить в восьми матчах кряду. С 20 очками неаполитанцы занимают седьмое место в турнирной таблице национального чемпионата, отставая от лидирующего «Интера» на 17 баллов.

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