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Сегодня, 01:09

Аллегри: «Ювентусу» нужно сочетание молодости и опыта. Трудно выигрывать только с молодыми игроками»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после поражения в заключительном туре серии А от «Фиорентины» (0:2) подвел итоги сезона.

«Первый тайм был хорошим, но мы допустили слишком много ошибок в последней трети и должны были играть лучше в некоторых ситуациях. Теперь нам нужно перевернуть страницу и подготовиться к следующему сезону. Многие игроки уйдут, у Пауло Дибалы и Федерико Бернардески заканчиваются контракты, поэтому нам нужно спокойно и сосредоточенно сделать так, чтобы пополнить состав.

У нас уже есть пять талантливых молодых игроков: Влахович, Локателли, Де Лигт, Кьеза, а Миретти провел четыре хороших матча. Естественно, что нам нужно сочетание молодости и опыта, так как труднее выигрывать только с молодыми игроками. Ветераны также помогают молодым расти и взрослеть. Нам нужен баланс при построении состава», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.

«Ювентус» по итогам сезона остался без трофеев и занял четвертое место в серии А.

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34%

1.15

ТБ 2.5

20%

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Сочи 5
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Х

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3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
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Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

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16%

1.64

Х

19%

3.90
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
серия А
0
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И В Н П +/- О
1
 Милан 37 25 8 4 66-31 83
2
 Интер 37 24 9 4 81-32 81
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
12
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
13
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
14
 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 37 10 6 21 46-60 36
16
 Специя 37 10 6 21 41-68 36
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 37 6 11 20 34-68 29
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 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
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20.05 21:45
Торино – Рома
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Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 - : -
22.05 19:00
Интер – Сампдория
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Доменико Берарди

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Интер

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

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Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

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Итан Ампаду

Итан Ампаду

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