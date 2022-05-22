Бираги: «Мы обещали Астори, что вернем «Фиорентину» в еврокубки»

Капитан «Фиорентины» Кристиано Бираги после победы в заключительном туре серии А над «Ювентусом» (2:0) поделился впечатлениями от выхода команды в Лигу конференций.

«Нелегко подобрать слова после трудного года, в котором нам пришлось начинать с нуля. Мы вернули атмосферу, которую Флоренция не чувствовала много лет. В последних играх было несколько промахов, потому что мы не привыкли играть под таким давлением. Возможно, это судьба, что мы должны были сделать это именно против «Ювентуса». Когда умер Давиде Астори, мы пообещали ему, что вернем «Фиорентину» туда, куда он хотел, — обратно в еврокубки», — приводит слова Бираги Sky Sport Italia.

Благодаря победе над «Ювентусом» и поражению «Аталанты» в матче с «Эмполи» флорентийцы обеспечили себе участие в еврокубках впервые с сезона-2016/17.

В марте 2018 года капитан «фиалок» Давиде Астори скончался во сне накануне матча против «Удинезе».