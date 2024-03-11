Аллегри рассказал об отношении к критике «Ювентуса»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после ничьей в матче 28-го тура серии А с «Аталантой» (2:2) рассказал, как относится к критике. Он отметил, что команда старается зарабатывать очки.
«Болельщики должны признать, что хотят снова видеть нас в Лиге чемпионов. Можно критиковать команду и тренера, но никто не сможет упрекнуть нас в недостаточной самоотдаче. Мы стараемся выиграть в каждом матче, но это не всегда возможно», — заявил в интервью DAZN Аллегри.
После 28 туров серии А «Ювентус» набрал 58 очков и располагается на 3-м месте. 17 марта команда примет «Дженоа».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|28
|24
|3
|1
|70-13
|75
|
2
|Милан
|28
|18
|5
|5
|52-32
|59
|
3
|Ювентус
|28
|17
|7
|4
|44-23
|58
|
4
|Болонья
|29
|15
|9
|5
|42-25
|54
|
5
|Рома
|28
|14
|6
|8
|54-35
|48
|
6
|Аталанта
|28
|14
|5
|9
|51-32
|47
|
7
|Наполи
|28
|12
|8
|8
|43-32
|44
|
8
|Фиорентина
|28
|12
|7
|9
|41-32
|43
|
9
|Лацио
|28
|12
|4
|12
|33-31
|40
|
10
|Монца
|28
|10
|9
|9
|31-36
|39
|
11
|Торино
|28
|9
|11
|8
|26-26
|38
|
12
|Дженоа
|28
|8
|9
|11
|31-36
|33
|
13
|Удинезе
|28
|4
|15
|9
|28-42
|27
|
14
|Верона
|28
|6
|8
|14
|25-36
|26
|
15
|Кальяри
|28
|6
|8
|14
|29-49
|26
|
16
|Лечче
|28
|5
|10
|13
|25-45
|25
|
17
|Эмполи
|29
|6
|7
|16
|22-43
|25
|
18
|Фрозиноне
|28
|6
|6
|16
|35-57
|24
|
19
|Сассуоло
|28
|6
|5
|17
|33-55
|23
|
20
|Салернитана
|28
|2
|8
|18
|23-58
|14
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.03
|22:45
|
Эмполи – Болонья
|0 : 1
|16.03
|17:00
|
Монца – Кальяри
|- : -
|16.03
|17:00
|
Удинезе – Торино
|- : -
|16.03
|20:00
|
Салернитана – Лечче
|- : -
|16.03
|22:45
|
Фрозиноне – Лацио
|- : -
|17.03
|14:30
|
Ювентус – Дженоа
|- : -
|17.03
|17:00
|
Верона – Милан
|- : -
|17.03
|20:00
|
Рома – Сассуоло
|- : -
|17.03
|20:00
|
Аталанта – Фиорентина
|- : -
|17.03
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Пауло Дибала
Рома
|12
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|
|
Уэстон Маккенни
Ювентус
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|26
|1
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|19
|1
|5
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|23
|1
|5
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