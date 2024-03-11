Аллегри рассказал об отношении к критике «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после ничьей в матче 28-го тура серии А с «Аталантой» (2:2) рассказал, как относится к критике. Он отметил, что команда старается зарабатывать очки.

«Болельщики должны признать, что хотят снова видеть нас в Лиге чемпионов. Можно критиковать команду и тренера, но никто не сможет упрекнуть нас в недостаточной самоотдаче. Мы стараемся выиграть в каждом матче, но это не всегда возможно», — заявил в интервью DAZN Аллегри.

После 28 туров серии А «Ювентус» набрал 58 очков и располагается на 3-м месте. 17 марта команда примет «Дженоа».