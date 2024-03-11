Гасперини прокомментировал отрыв «Интера» в серии А

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после ничейного матча с «Ювентусом» в матче серии А оценил отставание от лидирующего «Интера».

«Не сомневаюсь, что «Интер» превосходит всех в чемпионате. Таблица выглядит очень справедливо. «Милан» и «Ювентус» — отличные команды, равные по силе», — цитирует Николо Скира тренера.

После 28 туров серии А «Интер» набрал 75 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице, следом идет «Милан» (59) и «Ювентус» (58).