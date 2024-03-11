Гасперини прокомментировал отрыв «Интера» в серии А
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после ничейного матча с «Ювентусом» в матче серии А оценил отставание от лидирующего «Интера».
«Не сомневаюсь, что «Интер» превосходит всех в чемпионате. Таблица выглядит очень справедливо. «Милан» и «Ювентус» — отличные команды, равные по силе», — цитирует Николо Скира тренера.
После 28 туров серии А «Интер» набрал 75 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице, следом идет «Милан» (59) и «Ювентус» (58).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|28
|24
|3
|1
|70-13
|75
|
2
|Милан
|28
|18
|5
|5
|52-32
|59
|
3
|Ювентус
|28
|17
|7
|4
|44-23
|58
|
4
|Болонья
|29
|15
|9
|5
|42-25
|54
|
5
|Рома
|28
|14
|6
|8
|54-35
|48
|
6
|Аталанта
|28
|14
|5
|9
|51-32
|47
|
7
|Наполи
|28
|12
|8
|8
|43-32
|44
|
8
|Фиорентина
|28
|12
|7
|9
|41-32
|43
|
9
|Лацио
|28
|12
|4
|12
|33-31
|40
|
10
|Монца
|28
|10
|9
|9
|31-36
|39
|
11
|Торино
|28
|9
|11
|8
|26-26
|38
|
12
|Дженоа
|28
|8
|9
|11
|31-36
|33
|
13
|Удинезе
|28
|4
|15
|9
|28-42
|27
|
14
|Верона
|28
|6
|8
|14
|25-36
|26
|
15
|Кальяри
|28
|6
|8
|14
|29-49
|26
|
16
|Лечче
|28
|5
|10
|13
|25-45
|25
|
17
|Эмполи
|29
|6
|7
|16
|22-43
|25
|
18
|Фрозиноне
|28
|6
|6
|16
|35-57
|24
|
19
|Сассуоло
|28
|6
|5
|17
|33-55
|23
|
20
|Салернитана
|28
|2
|8
|18
|23-58
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.03
|22:45
|
Эмполи – Болонья
|0 : 1
|16.03
|17:00
|
Монца – Кальяри
|- : -
|16.03
|17:00
|
Удинезе – Торино
|- : -
|16.03
|20:00
|
Салернитана – Лечче
|- : -
|16.03
|22:45
|
Фрозиноне – Лацио
|- : -
|17.03
|14:30
|
Ювентус – Дженоа
|- : -
|17.03
|17:00
|
Верона – Милан
|- : -
|17.03
|20:00
|
Рома – Сассуоло
|- : -
|17.03
|20:00
|
Аталанта – Фиорентина
|- : -
|17.03
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Пауло Дибала
Рома
|12
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|
|
Уэстон Маккенни
Ювентус
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|26
|1
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|19
|1
|5
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|23
|1
|5
Новости