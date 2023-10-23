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Аллегри — о победе над «Миланом»: «У нас было на игрока больше, но скорость Леау способна нейтрализовать это преимущество»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:0).

«Ювентус» хорошо оборонялся, но футбол — это детали, и Кин хорошо справился. Оказавшись в большинстве, мы не очень хорошо начали второй тайм. На последних минутах нам не хватило терпения, и мы позволяли «Милану» контратаковать. Да, у нас было на одного игрока больше, но скорость Рафаэла Леау способна нейтрализовать это преимущество. Прошло много времени с тех пор, как мы обыгрывали «Милан», поэтому я могу лишь поблагодарить своих игроков», — сказал главный тренер «Ювентуса» в интервью DAZN.

Команда Стефано Пиоли играла в меньшинстве с 40-й минуты — красную карточку получил защитник «россонери» Малик Тшау.

«Ювентус» с 20 очками занимает третье место в серии А. «Милан» по итогам тура упустил лидерство и с 21 очком идет вторым в турнирной таблице.

ФК Милан
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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«Ювентус» в большинстве обыграл «Милан» в серии А
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 9 7 1 1 24-5 22
2
 Милан 9 7 0 2 16-9 21
3
 Ювентус 9 6 2 1 15-6 20
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
5
 Наполи 9 5 2 2 20-10 17
6
 Аталанта 9 5 1 3 15-8 16
7
 Рома 9 4 2 3 20-12 14
8
 Болонья 9 3 5 1 10-7 14
9
 Лацио 9 4 1 4 12-12 13
10
 Монца 9 3 3 3 8-8 12
11
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
12
 Фрозиноне 9 3 3 3 12-13 12
13
 Сассуоло 9 3 1 5 12-16 10
14
 Торино 9 2 3 4 6-12 9
15
 Дженоа 9 2 2 5 10-14 8
16
 Верона 9 2 2 5 6-11 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 9 0 4 5 6-19 4
20
 Кальяри 9 0 3 6 5-18 3
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