«Ювентус» в большинстве обыграл «Милан» в серии А

«Ювентус» на выезде обыграл «Милан» в матче 9-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 63-й минуте забил Мануэль Локателли, который является воспитанником «Милана».

Команда Стефано Пиоли играла в меньшинстве с 40-й минуты — красную карточку получил защитник «россонери» Малик Тшау.

«Ювентус» с 20 очками занимает третье место в серии А. «Милан» по итогам тура упустил лидерство и с 21 очком идет вторым в турнирной таблице.