Аллегри отреагировал на слухи о переходе Погба в «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отреагировал на слухи о переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в туринский клуб.

«Сейчас нет смысла рассуждать об этом. Поль играет за «Манчестер Юнайтед», я не знаю, что он собирается делать в следующем сезоне. Да, это правда, у нас с ним хорошие отношения, но сейчас не время говорить о новых сделках», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Аллегри.

Действующий контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» действует до конца июня 2022 года, 28-летний француз может покинуть команду на правах свободного агента летом.

Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. Ранее сообщалось, что туринский клуб готов предложить игроку контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год.