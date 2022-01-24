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Сегодня, 05:02

Аллегри о матче с «Миланом»: «Это была упорная игра, так что ничья — правильный результат»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Италии против «Милана» (0:0).

«Это была хорошая игра. У нас было много столкновений один на один, и в случае поражения мы отстали бы от «Милана» на 10 очков, так что это было бы плохо. Нам нужно быть немного спокойнее и сконцентрированнее в последней трети, так как мы торопимся и ошибаемся в финальном части. Это была упорная игра, так что ничья — правильный результат. Игроки стали более уверенными в себе, потому что мы восемь раз сыграли в последних 12 играх, и это хороший сигнал», — приводит слова Аллегри DAZN.

После этого матча «Милан» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Ювентус» с 42 очками — на пятой строчке.

ФК Милан
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
серия А
0
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3
 Милан 23 15 4 4 47-25 49
4
 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 23 12 6 5 34-21 42
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 Рома 23 12 2 9 40-30 38
7
 Фиорентина 22 11 3 8 41-30 36
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 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
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 Верона 23 9 6 8 43-38 33
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 Торино 22 9 5 8 30-21 32
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 Сассуоло 23 7 8 8 39-38 29
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 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
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 Кальяри 23 3 8 12 22-44 17
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 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
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 2 : 1
22.01 17:00
Дженоа – Удинезе
 0 : 0
22.01 20:00
Интер – Венеция
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22.01 22:45
Лацио – Аталанта
 0 : 0
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Кальяри – Фиорентина
 1 : 1
23.01 17:00
Наполи – Салернитана
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23.01 17:00
Специя – Сампдория
 1 : 0
23.01 17:00
Торино – Сассуоло
 1 : 1
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 2 : 4
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