Аллегри о матче с «Миланом»: «Это была упорная игра, так что ничья — правильный результат»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Италии против «Милана» (0:0).

«Это была хорошая игра. У нас было много столкновений один на один, и в случае поражения мы отстали бы от «Милана» на 10 очков, так что это было бы плохо. Нам нужно быть немного спокойнее и сконцентрированнее в последней трети, так как мы торопимся и ошибаемся в финальном части. Это была упорная игра, так что ничья — правильный результат. Игроки стали более уверенными в себе, потому что мы восемь раз сыграли в последних 12 играх, и это хороший сигнал», — приводит слова Аллегри DAZN.

После этого матча «Милан» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Ювентус» с 42 очками — на пятой строчке.