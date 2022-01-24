Пиоли рассказал о состоянии Ибрагимовича после матча с «Ювентусом»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о травме форварда Златана Ибрагимовича, которую он получил в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (0:0).

«Ибрагимович почувствовал боль в ахилловом сухожилии. Он винил в этом поле, которое было очень тяжелым, поэтому мы надеемся, что он сможет восстановиться в ближайшие несколько дней», — приводит слова Пиоли Football Italia.

На 28-й минуте встречи Ибрагимович был заменен из-за повреждения голеностопа. В текущем сезоне 40-летний швед провел 19 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

После этого матча «Милан» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Ювентус» с 42 очками — на пятой строчке.