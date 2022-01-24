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Сегодня, 05:49

Пиоли рассказал о состоянии Ибрагимовича после матча с «Ювентусом»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о травме форварда Златана Ибрагимовича, которую он получил в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (0:0).

«Ибрагимович почувствовал боль в ахилловом сухожилии. Он винил в этом поле, которое было очень тяжелым, поэтому мы надеемся, что он сможет восстановиться в ближайшие несколько дней», — приводит слова Пиоли Football Italia.

На 28-й минуте встречи Ибрагимович был заменен из-за повреждения голеностопа. В текущем сезоне 40-летний швед провел 19 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

После этого матча «Милан» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Ювентус» с 42 очками — на пятой строчке.

Златан Ибрагимович
ФК Милан
Стефано Пиоли
серия А
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3
 Милан 23 15 4 4 47-25 49
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 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
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 Ювентус 23 12 6 5 34-21 42
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 Рома 23 12 2 9 40-30 38
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 Фиорентина 22 11 3 8 41-30 36
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 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
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 Верона 23 9 6 8 43-38 33
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 Торино 22 9 5 8 30-21 32
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 Кальяри 23 3 8 12 22-44 17
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22.01 17:00
Дженоа – Удинезе
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22.01 20:00
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22.01 22:45
Лацио – Аталанта
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23.01 17:00
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23.01 17:00
Специя – Сампдория
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Торино – Сассуоло
 1 : 1
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23.01 22:45
Милан – Ювентус
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