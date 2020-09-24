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Аллегри может возглавить «Рому»

12:40
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Массимилиано Аллегри может стать новым главным тренером «Ромы», сообщает Corriere dello Sport.

Руководство столичного клуба недовольно выступлением римлян в прошлом сезоне, в котором римляне заняли лишь пятое место. На данный момент «Рому» тренирует португальский специалист Паулу Фонсека.

По данным источника, зарплата 53-летнего тренера может составить 10 миллионов евро в год.

Аллегри летом прошлого года был отправлен в отставку с поста рулевого «Ювентуса». Специалист готов принять сборную, но приоритетом для него остается работа в клубе. Ранее сообщалось, что он может возглавить «Интер» в случае ухода Антонио Конте.

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