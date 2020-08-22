Аллегри может возглавить «Интер», если Конте покинет клуб

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри может возглавить «Интер», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, главный тренер миланцев Антонио Конте встретится с руководством клуба на следующей неделе, где обсудит свое будущее. Если специалист решит покинуть «Интер», новым тренером может стать Аллегри.

В минувшем сезоне «Интер» занял второе место в чемпионате Италии, а также дошел до финала Лиги Европы, где уступил «Севилье».