Аллан может покинуть «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Аллан может быть продан этой зимой. Бразилец сыграл одну из главных ролей в отказе команды возвращаться на тренировочную базу после ничьей в матче Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1), сообщает Corriere dello Sport.

Теперь президент клуба Аурелио Де Лаурентис хочет продать Аллана, как и двух других бунтовщиков — Дриса Мертенса и Хосе Кальехона.

В отношении Лоренцо Инсинье потенциальные санкции мягче — по информации La Gazzetta dello Sport, его просто лишат капитанской повязки.

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