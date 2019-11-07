Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Италия

Аллан может покинуть «Наполи»

21:17
Теги:

Полузащитник «Наполи» Аллан может быть продан этой зимой. Бразилец сыграл одну из главных ролей в отказе команды возвращаться на тренировочную базу после ничьей в матче Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1), сообщает Corriere dello Sport.

Теперь президент клуба Аурелио Де Лаурентис хочет продать Аллана, как и двух других бунтовщиков — Дриса Мертенса и Хосе Кальехона.

В отношении Лоренцо Инсинье потенциальные санкции мягче — по информации La Gazzetta dello Sport, его просто лишат капитанской повязки.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир