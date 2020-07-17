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Аквилани стал тренером молодежной команды «Фиорентины»

19:25
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Бывший полузащитник сборной Италии Альберто Аквилани стал главным тренером молодежной команды «Фиорентины», сообщает сайт «фиалок».

Аквилани, завершивший карьеру игрока в июне прошлого года, начал тренерскую карьеру в команде «Фиорентины» (U-18), а в январе вошел в штаб главного тренера основной команды Джузеппе Якини. Теперь «Фиорентина» объявила, что 36-летний Аквилани будет тренировать резервную команду в сезоне-2020/21.

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