Аквилани стал тренером молодежной команды «Фиорентины»

Бывший полузащитник сборной Италии Альберто Аквилани стал главным тренером молодежной команды «Фиорентины», сообщает сайт «фиалок».

Аквилани, завершивший карьеру игрока в июне прошлого года, начал тренерскую карьеру в команде «Фиорентины» (U-18), а в январе вошел в штаб главного тренера основной команды Джузеппе Якини. Теперь «Фиорентина» объявила, что 36-летний Аквилани будет тренировать резервную команду в сезоне-2020/21.