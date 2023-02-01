Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 20:42

Агент Леау: «Очень много слухов. Рафаэл хочет остаться в «Милане»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Агент Тед Димвула, который представляет интересы нападающего «Милана» Рафаэла Леау, прокомментировал слухи о том, что его клиент в скором времени может сменить клубную прописку.

«Очень много слухов вокруг Леау. Мы проводим совместную работу для того, чтобы найти способы продлить контракт. Приоритеты Рафаэла не поменялись. Он хочет остаться в «Милане» и желает расти, прогрессировать здесь как игрок. Он безумно влюблен в этот город. Рафеэл сосредоточен, чтобы принести максимальную пользу клубу, Леау надеется, что тяжелый период, который сейчас проходит клубе в скором времени закончится и «Милан» снова станет великим», — приводит слова Димвула Sky Sport Italia.

Действующее соглашение вингера с миланской командой рассчитано до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что португальцу планируют предложить новый контракт сроком до 2027 года с зарплатой 7 миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне у 23-летнего футболиста 9 голов и 6 результативных передач в 27 матчах за «Милан» во всех турнирах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер 1
Аталанта 0
Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
Футбол
ФК Милан
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Шоу с Костомаровым уже начинают отменять. Вернется ли фигурист на лед?
Олимпийскую чемпионку из Норвегии травят из-за слов о России. Она уже извинилась и покаялась
Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве
В Казахстане вынесли на обсуждение проект о закрытии торгпредства в России
Скончался находившийся под следствием бывший глава минобра Оренбургской области
Российский актер приехал в зону спецоперации добровольцем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Ювентуса» Погба не сыграет в матче Кубка Италии против «Лацио»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 20 17 2 1 48-15 53
2
 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
4
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
5
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
6
 Рома 20 11 4 5 26-18 37
7
 Удинезе 20 7 8 5 28-22 29
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
12
 Фиорентина 20 6 6 8 22-26 24
13
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
14
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
15
 Сассуоло 20 5 5 10 23-31 20
16
 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
17
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
18
 Верона 20 3 4 13 18-32 13
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 20 0 8 12 15-35 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.02 17:00
Кремонезе – Лечче
 - : -
4.02 20:00
Рома – Эмполи
 - : -
4.02 22:45
Сассуоло – Аталанта
 - : -
5.02 14:30
Специя – Наполи
 - : -
5.02 17:00
Торино – Удинезе
 - : -
5.02 20:00
Фиорентина – Болонья
 - : -
5.02 22:45
Интер – Милан
 - : -
6.02 20:30
Верона – Лацио
 - : -
6.02 22:45
Монца – Сампдория
 - : -
7.02 22:45
Салернитана – Ювентус
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 14
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 11
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 10 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 18 1 1
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 11 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости