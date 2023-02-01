Дзаньоло заявил, что у него нет конфликта с руководством «Ромы»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло заявил, что у него нет конфликта с руководством команды.

«Обо всей этой ситуации говорят слишком много лишнего. Я готов помогать команде и выкладываться на 100 процентов в каждом матче», — приводит слова Дзаньоло La Gazzetta dello Sport.

Ранее прошел слухи, что 23-летний полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло рассматривает возможность подать в суд на клуб.

В этом сезоне Дзаньоло сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с римским клубом рассчитан до 2024 года.