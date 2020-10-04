Агент: «Шомуродова в любой момент могли забрать клубы из Катара, Саудовской Аравии и Китая, но он рвался в Европу»

Агент Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, ведущей дела форварда «Дженоа» Элдора Шомуродова, прокомментировал «СЭ» переход узбекского футболиста в итальянский клуб.

— Я уже где-то прочитал, что этот переход воспринимается как чудо, — заявил Шомуродов «СЭ». — Но любое чудо — это результат серьезной, кропотливой работы наших партнеров из Италии — «Дженоа», руководителей «Ростова», которые были очень конструктивны, наших узбекских партнеров и нашей компании. В 2017 году мы начали сотрудничество с Элдором и уже тогда знали, что этот парень именно для Европы. Сразу были видны его сильные качества. Он поставил нам задачу — оказаться в Европе. Мы решили, что этот план должен быть разбит на две части: сначала он должен был проявить себя в России, а потом уже уехать в Европу. У него все получилось.

— Насколько сложно в Узбекистане отыскать такого игрока, который уже через три года уезжает в Италию?

— Примеры Урунова в «Спартаке» и еще нескольких ребят, которые играют в сильных чемпионатах, говорят о том, что там ведется качественная работа по воспитанию футболистов. Если вспомнить советский чемпионат, то там было много талантливых игроков.

Еще один момент, что, несмотря на все азиатские соблазны, Элдор выбрал Европу. В Азии он имеет очень статусное имя, его в любой момент могли забрать клубы из Катара, Саудовской Аравии или Китая. Но парень осознано рвался в Европу все эти годы, и у него получилось. (Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)