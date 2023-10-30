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Агент Селюк заявил, что «Локомотив», «Зенит», «Спартак» и «Динамо» могут взять Миранчука на реанимацию

Алина Савинова
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Агент Дмитрий Селюк высказался о положении российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Мы же помним, как он уходил из «Локомотива»: его то отпускали, то не отпускали, должны были сложиться море всяких возможностей. Таким образом он попал в «Аталанту». Я изначально говорил о том, что Италия — это не совсем для Миранчука. Ему бы больше подошел, допустим, чемпионат Испании», — приводит «Спорт День за Днем» слова Селюка.

Также он предположил, в каких клубах Миранчук мог бы реанимировать свою карьеру.

«В «Краснодар» он не пойдет. Ему можно пойти в «Локомотив», «Зенит», «Спартак» и «Динамо». Есть четыре команды. ЦСКА не будут платить такие деньги. За такие деньги его точно никто не будет покупать. Это тоже понятно. Из этих четырех клубов могут только «Зенит» и «Спартак» побалуются. «Локомотив» вряд ли такую зарплату даст, но ему бы не помешал такой атакующий полузащитник», — добавил агент.

Миранчук в 2020 году стал игроком «Аталанты». В прошлом сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды, а в начале июля вернулся в расположение клуба из Бергамо.

28-летний россиянин провел 4 матча за «Аталанту» в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-selyuk-lokomotiv-zenit-spartak-i-dinamo-mogut-vzyat-miranchuka-na-reanimatsiyu
Алексей Миранчук
Футбол
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Кристиан Вьери назвал главную проблему «Милана» в этом сезоне
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6
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8
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