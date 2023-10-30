«Милан» готов продлить контракт с Жиру

«Милан» готовит новый контракт для нападающего Оливье Жиру. Нынешний договор истекает летом 2024 года.

По данным Николо Скиры, клуб планирует предложить продление еще на один год. При этом у 37-летнего француза есть несколько предложений от других клубов.

Игрока хотят видеть в Саудовской Аравии и MLS.

В этом сезоне 37-летний француз принял участие в 12 матчах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.