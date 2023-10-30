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Сегодня, 09:51

«Милан» готов продлить контракт с Жиру

Виктория Кравченко
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«Милан» готовит новый контракт для нападающего Оливье Жиру. Нынешний договор истекает летом 2024 года.

По данным Николо Скиры, клуб планирует предложить продление еще на один год. При этом у 37-летнего француза есть несколько предложений от других клубов.

Игрока хотят видеть в Саудовской Аравии и MLS.

В этом сезоне 37-летний француз принял участие в 12 матчах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Оливье Жиру
ФК Милан
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 10 8 1 1 25-5 25
2
 Ювентус 10 7 2 1 16-6 23
3
 Милан 10 7 1 2 18-11 22
4
 Наполи 10 5 3 2 22-12 18
5
 Фиорентина 9 5 2 2 18-13 17
6
 Аталанта 9 5 1 3 15-8 16
7
 Болонья 10 3 6 1 11-8 15
8
 Рома 10 4 2 4 20-13 14
9
 Лечче 10 3 4 3 10-12 13
10
 Монца 10 3 4 3 9-9 13
11
 Лацио 9 4 1 4 12-12 13
12
 Фрозиноне 10 3 3 4 15-17 12
13
 Торино 10 3 3 4 7-12 12
14
 Дженоа 10 3 2 5 11-14 11
15
 Сассуоло 10 3 2 5 13-17 11
16
 Верона 10 2 2 6 6-12 8
17
 Удинезе 10 0 7 3 6-14 7
18
 Эмполи 9 2 1 6 3-16 7
19
 Кальяри 10 1 3 6 9-21 6
20
 Салернитана 10 0 4 6 6-20 4
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27.10 21:45
Дженоа – Салернитана
 1 : 0
28.10 16:00
Сассуоло – Болонья
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28.10 19:00
Лечче – Торино
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28.10 21:45
Ювентус – Верона
 1 : 0
29.10 14:30
Кальяри – Фрозиноне
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29.10 17:00
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Интер – Рома
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Наполи – Милан
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 6
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 6
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 4
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 8 1 3
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 7 1 1
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 8 1 1
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