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Сегодня, 11:59

Мендеш обсуждал трансфер Роналду со «Спортингом»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может вернуться в «Спортинг», сообщает The Athletic.

По информации источника, агент 37-летнего португальца Жорже Мендеш связывался с лиссабонским клубом.

Отмечается, что «Спортингу» будет непросто найти средства для приобретения нападающего из-за его зарплаты.

Также главный тренер лиссабонцев Рубен Аморим выступает против трансфера Роналду из-за того, что это может привести к серьезным изменениям в игровой модели.

При этом переход португальца был бы крайне привлекателен для клуба с коммерческой и маркетинговой точек зрения.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Напомним, что португалец является выпускником академии «Спортинга» и выступал за лиссабонский клуб до 2003 года.

Источник: https://theathletic.com/3457659/2022/07/28/cristiano-ronaldo-manchester-united-desire/
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Спортинг (Лиссабон)
Жорже Мендеш
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