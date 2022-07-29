Мендеш обсуждал трансфер Роналду со «Спортингом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может вернуться в «Спортинг», сообщает The Athletic.

По информации источника, агент 37-летнего португальца Жорже Мендеш связывался с лиссабонским клубом.

Отмечается, что «Спортингу» будет непросто найти средства для приобретения нападающего из-за его зарплаты.

Также главный тренер лиссабонцев Рубен Аморим выступает против трансфера Роналду из-за того, что это может привести к серьезным изменениям в игровой модели.

При этом переход португальца был бы крайне привлекателен для клуба с коммерческой и маркетинговой точек зрения.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Напомним, что португалец является выпускником академии «Спортинга» и выступал за лиссабонский клуб до 2003 года.