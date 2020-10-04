Агент Миранчука прокомментировал состояние здоровья футболиста. У одного из игроков «Аталанты» нашли коронавирус

Агент Вадим Шпинев, который представляет интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал «СЭ» состояние здоровья своего клиента.

24-летний хавбек продолжает восстанавливаться от повреждения, полученного еще в «Локомотиве». А в субботу стало известно, что один из футболистов «Аталанты» заразился коронавирусом.

— Коронавирус в «Аталанте»? Леша здоров, у него все хорошо, — заявил «СЭ» Вадим Шпинев. — Как проходит восстановление? Думаю, что во время паузы он приступит к занятиям в общей группе. Мы все этого очень ждем. (Севастиан Терлецкий)