Агент Миранчука: «Леша прекрасно понимал, куда шел. Он готов бороться и работать в «Аталанте»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал слова главного тренера Джан Пьеро Гаспарини о позиции россиянина в итальянском клубе.

— С Лешей понятная ситуация. В «Аталанте» очень серьезная конкуренция, — сказал Шпинев «СЭ». — Парень прекрасно понимал, куда шел. Он готов бороться и работать. Будут подыскивать и смотреть, где он окажется полезнее и в большей степени раскроет свой потенциал. Это абсолютно нормально. Другой чемпионат, другой футбол.

Ранее Гасперини заявил, что для Миранчука необходимо подобрать другую позицию на поле: «У Миранчука нет качеств нападающего, как у Иличича. Нам нужно найти для него наиболее подходящую позицию на поле. Посмотрим — конкурентоспособен ли он».

25-летний российский футболист в этом сезоне провел 9 матчей за клуб из Бергамо и забил два гола. Миранчук перешел в «Аталанту» в августе 2020-го из «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

(Сергей Федоров)