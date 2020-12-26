Агент Мартинеса опроверг слухи о переходе игрока в «Барселону»

Агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, Бето Яке опроверг слухи об уходе футболиста из команды.

«Лаутаро счастлив в «Интере». Он растет и многому учится, у него огромный потенциал. Я бы сказал, что его потенциал неограничен. У Мартинеса еще три года контракта, так что желающим его купить придется иметь дело с «Интером», однако, повторюсь, он доволен в нынешней команде», — приводит Ole слова Яке.

В сезоне-2020/21 Мартинес провел 20 матчей за «Интер», на его счету 7 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего аргентинца в 70 миллионов евро. Ранее сообщалось, что форварда может купить «Барселона».