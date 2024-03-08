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8 марта, 23:06

Агент Кварацхелии: «Хвича уйдет летом, только если «Наполи» получит огромную сумму»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Мамука Джугели, представляющий интересы полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, рассказал о будущем футболиста.

«Мы ведем переговоры с «Наполи». Он покинет клуб летом только в том случае, если они получат огромную сумму денег, от которой невозможно отказаться. Не могу назвать цифру. К концу мая все станет ясно», — сказал Джугели La Gazetta dello Sport.

23-летний грузин выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал шесть голевых передач.

Ранее Хвича играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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Дибала признан лучшим игроком серии А в феврале

«Наполи» сыграл вничью с «Торино». Хвича забил гол
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 27 23 3 1 69-13 72
2
 Ювентус 27 17 6 4 42-21 57
3
 Милан 27 17 5 5 51-32 56
4
 Болонья 27 14 9 4 41-24 51
5
 Рома 27 14 5 8 52-33 47
6
 Аталанта 27 14 4 9 49-30 46
7
 Наполи 28 12 8 8 43-32 44
8
 Фиорентина 27 12 6 9 39-30 42
9
 Лацио 27 12 4 11 32-29 40
10
 Торино 28 9 11 8 26-26 38
11
 Монца 27 9 9 9 28-34 36
12
 Дженоа 27 8 9 10 29-33 33
13
 Лечче 27 5 10 12 25-44 25
14
 Эмполи 27 6 7 14 22-41 25
15
 Удинезе 27 3 15 9 26-41 24
16
 Фрозиноне 27 6 6 15 35-56 24
17
 Верона 27 5 8 14 24-36 23
18
 Кальяри 27 5 8 14 25-47 23
19
 Сассуоло 27 5 5 17 32-55 20
20
 Салернитана 27 2 8 17 21-54 14
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8.03 22:45
Наполи – Торино
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Милан

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Рафаэл Леау

Милан

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Маркус Тюрам

Интер

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Кальяри

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Сассуоло

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Лечче

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