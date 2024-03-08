Агент Кварацхелии: «Хвича уйдет летом, только если «Наполи» получит огромную сумму»

Агент Мамука Джугели, представляющий интересы полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, рассказал о будущем футболиста.

«Мы ведем переговоры с «Наполи». Он покинет клуб летом только в том случае, если они получат огромную сумму денег, от которой невозможно отказаться. Не могу назвать цифру. К концу мая все станет ясно», — сказал Джугели La Gazetta dello Sport.

23-летний грузин выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал шесть голевых передач.

Ранее Хвича играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».