Дибала признан лучшим игроком серии А в феврале

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Нападающий «Ромы» Пауло Дибала признан лучшим игроком серии А по итогам февраля, сообщает пресс-служба лиги.

В прошедшем месяце 30-летний аргентинец принял участие в трех мачах, отличившись пятью забитыми мячами.

После 27 туров чемпионата Италии «Рома» находится на пятом месте в турнирной таблице, набрав 47 очков.

10 марта команда Даниэле Де Росси дома сыграет с «Фиорентиной». Начало — в 22.45 (мск).