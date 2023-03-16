«Ювентус» нашел в «ПСЖ» замену Рабьо

«Ювентус» ищет замену Адриену Рабьо, сообщает Todofichajes. Клуб нашел в «ПСЖ» игрока, способного занять его место.

По данным источника, летом туринцы попытаются приобрести Верратти. Агент игрока находится в хороших отношениях с представителями туринцев.

Однако продажа 30-летнего футболиста в планы «ПСЖ» не входит.

Верратти играет за «ПСЖ» уже давно с лета 2012 года. Его трансферная стоимость — 50 миллионов евро.