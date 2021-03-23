Фонсека может покинуть «Рому», если клуб не выйдет в Лигу чемпионов

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека покинет «Рому», если не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, на место 48-летнего португальца претендуют Маурицио Сарри, Массимилиано Аллегри и Юлиан Нагельсманн. Аллегри уже выразил свою заинтересованность в проекте, но его финансовые требования могут стать препятствием.

«Рома» после 28 матчей занимает шестое место в серии А, имея в активе 50 очков. На четвертой строчке с 55 очками идет «Ювентус».