Фонсека может покинуть «Рому», если клуб не выйдет в Лигу чемпионов
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Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека покинет «Рому», если не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, на место 48-летнего португальца претендуют Маурицио Сарри, Массимилиано Аллегри и Юлиан Нагельсманн. Аллегри уже выразил свою заинтересованность в проекте, но его финансовые требования могут стать препятствием.
«Рома» после 28 матчей занимает шестое место в серии А, имея в активе 50 очков. На четвертой строчке с 55 очками идет «Ювентус».
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