Агент Доннаруммы: «Джанлуиджи не должен был продлевать контракт с «Миланом»

Агент голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола заявил, что вратарь не должен был продлевать контракт с миланским клубом в 2017 году. Тогда агент также пытался отговорить своего клиента от этого решения.

— Доннарумма не должен был продлевать контракт с «Миланом». Тогда был совсем неподходящий момент для этого, — цитирует агента Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

Это был выбор его сердца. Порой и такие решения можно расценивать как правильные. Он счастлив и решил делать то, что хочет.

Контракт Доннаруммы с «Миланом» рассчитан до 2021 года. Ранее сообщалось, что клуб вновь не может продлить соглашение с 20-летним голкипером из-за Райолы.