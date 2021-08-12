Агент Дибалы провел переговоры по новому контракту футболиста с «Ювентусом»

Хорхе Антун, агент нападающего Пауло Дибалы провел встречу с руководством «Ювентуса», на которой обсудил продление контракта клуба с 27-летним аргентинцем, сообщает Goal.

По информации источника, Антун посетил офис туринцев в среду, 11 августа. Сообщается, что переговоры прошли в положительном ключе и стороны близки к заключению сделки.

Дибала выступает за «Ювентус» с июля 2015 года. В сезоне-2020/21 форвард провел 26 матчей за команду, на его счету 5 голов и 3 результативных передачи. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.