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Агент Дибалы провел переговоры по новому контракту футболиста с «Ювентусом»

09:50
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Хорхе Антун, агент нападающего Пауло Дибалы провел встречу с руководством «Ювентуса», на которой обсудил продление контракта клуба с 27-летним аргентинцем, сообщает Goal.

По информации источника, Антун посетил офис туринцев в среду, 11 августа. Сообщается, что переговоры прошли в положительном ключе и стороны близки к заключению сделки.

Дибала выступает за «Ювентус» с июля 2015 года. В сезоне-2020/21 форвард провел 26 матчей за команду, на его счету 5 голов и 3 результативных передачи. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/dybala-agent-juventus-contract-talks/1rrkyq848rocv1ph48wz2bdvlq

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Иван Торопцев все материалы автора

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