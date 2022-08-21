Агент Депая прилетел в Турин для завершения переговоров с «Ювентусом»

Агента нападающего Мемфиса Депая прилетел в Турин. Он должен завершить переговоры по переходу игрока в «Ювентус», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

«Барселона» готова расторгнуть договор с 28-летним форвардом, чтобы он смог свободным агентом перейти в туринскую команду.

Тем не менее, руководство «бьянконери» продолжает с нидерландцем переговоры касательно его зарплаты и других условий.

В минувшем сезоне футболист провел 37 матчей за «Барселону» во всех соревнованиях, забил 13 голов и сделал 2 ассиста. Действующее соглашение Депая с каталонцами рассчитано до 30 июня 2023 года.