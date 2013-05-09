"Торино" и "Дженоа" сыграли очень ожидаемую ничью

"Торино" на своем поле в матче 36-го тура сыграл вничью с "Дженоа" – 0:0. Примечательно, что до матча коэффициент на ничью у букмекеров равнялся 1,7, хотя на победу "Торино" давали 3,6, а на "Дженоа" – 4,5, что выглядит более чем странно. В итоге команды за 90 минут нанесли совместно 3 удара в створ и в сумме 20 раз нарушили правила. Отметим, что обе команды борются за выживание и в случае успреха победитель мог гарантировать себе место в серии А на следующий сезон.

Чемпионат Италии

Серия А

36-й тур

"Торино" – "Дженоа" – 0:0

"Аталанта" – "Ювентус" – 0:1 (0:1)

Гол: Матри, 18.

"Сиена" – "Фиорентина" – 0:1 (0:1)

Гол: Гонсало Родригес, 14.

"Палермо" – "Удинезе" – 2:3 (1:1)

Голы: Муриэль, 9 (0:1). Микколи, 34, с пенальти (1:1). Анджелла, 64 (1:2). Эрнандес, 81 (2:2). Бенатиа, 83 (2:3).

Нереализованный пенальти: Ди Натале(У), 54