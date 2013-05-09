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9 мая 2013, 00:52

"Торино" и "Дженоа" сыграли очень ожидаемую ничью

Сергей МАВРИН
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"Торино" на своем поле в матче 36-го тура сыграл вничью с "Дженоа" – 0:0. Примечательно, что до матча коэффициент на ничью у букмекеров равнялся 1,7, хотя на победу "Торино" давали 3,6, а на "Дженоа" – 4,5, что выглядит более чем странно. В итоге команды за 90 минут нанесли совместно 3 удара в створ и в сумме 20 раз нарушили правила. Отметим, что обе команды борются за выживание и в случае успреха победитель мог гарантировать себе место в серии А на следующий сезон.

Чемпионат Италии

Серия А

36-й тур

"Торино" – "Дженоа" – 0:0

"Аталанта" – "Ювентус" – 0:1 (0:1)

Гол: Матри, 18.

"Сиена" – "Фиорентина" – 0:1 (0:1)

Гол: Гонсало Родригес, 14.

"Палермо" – "Удинезе" – 2:3 (1:1)

Голы: Муриэль, 9 (0:1). Микколи, 34, с пенальти (1:1). Анджелла, 64 (1:2). Эрнандес, 81 (2:2). Бенатиа, 83 (2:3).

Нереализованный пенальти: Ди Натале(У), 54

Источник: sport-express.ru
ФК Аталанта
ФК Дженоа
ФК Палермо
ФК Сиена
ФК Торино
ФК Удинезе
ФК Фиорентина
ФК Ювентус
4
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И В Н П +/- О
1
 Милан 31 20 7 4 56-29 67
2
 Наполи 31 20 6 5 56-23 66
3
 Интер 30 18 9 3 63-24 63
4
 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
7
 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Верона 31 12 9 10 56-47 45
10
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 30 8 12 10 44-47 36
13
 Болонья 30 9 7 14 32-44 34
14
 Эмполи 31 8 9 14 41-56 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
18
 Дженоа 31 2 16 13 23-48 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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38 тур
9.04 16:00
Эмполи – Специя
 - : -
9.04 19:00
Интер – Верона
 - : -
9.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 - : -
10.04 13:30
Дженоа – Лацио
 - : -
10.04 16:00
Венеция – Удинезе
 - : -
10.04 16:00
Наполи – Фиорентина
 - : -
10.04 16:00
Сассуоло – Аталанта
 - : -
10.04 19:00
Рома – Салернитана
 - : -
10.04 21:45
Торино – Милан
 - : -
11.04 21:45
Болонья – Сампдория
 - : -
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Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 25 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 25 1 5
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