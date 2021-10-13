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38-летний голкипер Миранте подписал контракт с «Миланом»

38-летний голкипер Миранте подписал контракт с «Миланом» до конца сезона
21:06
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Голкипер Антонио Миранте заключил контракт с «Миланом». Соглашение рассчитано до конца этого сезона, сообщает сайт «россонери».

Летом Миранте покинул «Рому», которая не стала предлагать ветерану новый контракт. С тех пор 38-летний голкипер находится в статусе свободного агента.

Ранее «Милан» объявил, что основной голкипер команды Майк Меньян выбыл из строя на 10 недель.

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Иван Шитик все материалы автора

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