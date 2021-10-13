38-летний голкипер Миранте подписал контракт с «Миланом»
38-летний голкипер Миранте подписал контракт с «Миланом» до конца сезона
21:06
Голкипер Антонио Миранте заключил контракт с «Миланом». Соглашение рассчитано до конца этого сезона, сообщает сайт «россонери».
Летом Миранте покинул «Рому», которая не стала предлагать ветерану новый контракт. С тех пор 38-летний голкипер находится в статусе свободного агента.
Ранее «Милан» объявил, что основной голкипер команды Майк Меньян выбыл из строя на 10 недель.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю