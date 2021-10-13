Бывший директор «Милана» должен вернуть клубу 1,5 миллиона евро

Экс-директор «Милана» Звонимир Бобан должен вернуть клубу 1,5 миллиона евро по решению суда, сообщает Football Italia.

Апелляционный суд Милана обязал бывшего спортивного директора клуба вернуть 1,5 миллиона, которые ранее были выплачены ему в качестве компенсации.

В декабре прошлого года сообщалось, что «Милан» по решению суда должен заплатить Бобану 5,37 миллиона евро. Хорват был уволен из «Милана» в марте 2020 года за то, что в одном из интервью открыто раскритиковал генерального директора клуба Ивана Газидиса. Бобан решил оспорить увольнение, обратившись в суд, который встал на его сторону.

Однако Апелляционный суд отклонил ходатайство Бобана относительно компенсации ранее признанного морального вреда.