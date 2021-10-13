Иммобиле сможет сыграть против «Интера»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле залечил повреждение и вернулся в строй. Он сможет принять участие в матче 8-го тура серии А против «Интера», сообщает Calciomercato.

Форвард «Лацио» получил повреждение в матче Лиги Европы против «Локомотива».

Из-за травмы бедра 31-летний игрок сборной Италии пропустил октябрьские матчи национальной команды.

В нынешнем сезоне итальянской серии А на счету Иммобиле шесть матчей, в которых он забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.