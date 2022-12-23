37-летний Очоа подписал контракт с «Салернитаной» до конца сезона

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа подписал контракт с «Салернитаной», сообщает сайт клуба.

37-летний голкипер подписал с клубом Серии А контракт до июня 2023 года с опцией продления. Очоа будет выступать за новый клуб под 13-м номером.

Гильермо Очоа с 2019 года защищал цвета мексиканской «Америки». До этого он играл за «Стандард», «Малагу», «Гранаду» и «Аяччо».

На минувшем ЧМ-2022 Очоа провел 3 матча за сборную Мексики и пропустил 3 гола.