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Сегодня, 17:31

37-летний Очоа подписал контракт с «Салернитаной» до конца сезона

Иван Шитик
Корреспондент
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Гильермо Очоа.
Фото ФК «Салернитана»

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа подписал контракт с «Салернитаной», сообщает сайт клуба.

37-летний голкипер подписал с клубом Серии А контракт до июня 2023 года с опцией продления. Очоа будет выступать за новый клуб под 13-м номером.

Гильермо Очоа с 2019 года защищал цвета мексиканской «Америки». До этого он играл за «Стандард», «Малагу», «Гранаду» и «Аяччо».

На минувшем ЧМ-2022 Очоа провел 3 матча за сборную Мексики и пропустил 3 гола.

Гильермо Очоа
ФК Салернитана
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 Милан 15 10 3 2 29-15 33
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
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 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
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 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
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 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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 - : -
4.01 14:30
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Специя – Аталанта
 - : -
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Торино – Верона
 - : -
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Рома – Болонья
 - : -
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Лечче – Лацио
 - : -
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Кремонезе – Ювентус
 - : -
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Фиорентина – Монца
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Интер – Наполи
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Марко Арнаутович

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Наполи

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