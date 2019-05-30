14-летний итальянский футболист дисквалифицирован на год. Он снял шорты перед судьей-девушкой

14-летний футболист подростковой итальянской команды "Трепорти" получил годичную дисквалификацию, сообщает Football Italia.

В матче с "Миранезе" он был недоволен судейством девушки-арбитра Джулии Никастро и решил снять шорты во время исполнения углового. Игрок хотел спровоцировать свое удаление, после чего судья встречи показала ему красную карточку.

По информации СМИ, родители футболистов "Трепорти" оскорбляли 22-летнюю судью Никастро на протяжении всего матча. Некоторые из них предложили ей обратить внимание на древнейшую профессию. Родители избежали наказания.

Дисквалификация юного футболиста будет сокращена вдвое, если он будет ходить на курсы по перевоспитанию в своем родном городе Венеции.