Источник: Гус Тил может перейти из «Спартака» в «Фейеноорд» этим летом

«Фейеноорд» заинтересован в полузащитнике «Спартака» Гусе Тиле, который на данный момент выступает за «Фрайбург» на правах аренды, сообщает Algemeen Dagblad.

По информации СМИ, клуб планирует приобрести Тиля в летнее трансферное окно. Тренер «Фейеноорда» Арне Слот уже работал с полузащитником в АЗ «Алкмаар» с 2016 по 2019 год и считает его идеальным игроком для позиции под нападающим.

3 сентября «Фрайбург» арендовал 23-летнего голландца у «Спартака» до окончания сезона-2020/2021 с возможностью продления соглашения ещё на год. В текущем сезоне он вышел на поле в 5 встречах и не отметился результативными действиями.