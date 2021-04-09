«Аякс» подпишет новый контракт с голкипером Онаной до 2025 года
«Аякс» предложил дисквалифицированному за нарушение антидопинговых правил вратарю Андре Онане подписать соглашение до 2025 года. Стороны близки к заключению новой сделки, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира 9 апреля.
5 февраля дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций дисквалифицировал вратаря на один год. В пробе футболиста, взятой 30 октября 2020 года во внесоревновательный период, был обнаружен фуросемид.
В составе «Аякса» Онана становился чемпионом Голландии, победителем Кубка и Суперкубка страны, а также выходил в финал Лиги Европы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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