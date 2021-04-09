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«Аякс» подпишет новый контракт с голкипером Онаной до 2025 года

20:32
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«Аякс» предложил дисквалифицированному за нарушение антидопинговых правил вратарю Андре Онане подписать соглашение до 2025 года. Стороны близки к заключению новой сделки, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира 9 апреля.

5 февраля дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций дисквалифицировал вратаря на один год. В пробе футболиста, взятой 30 октября 2020 года во внесоревновательный период, был обнаружен фуросемид.

В составе «Аякса» Онана становился чемпионом Голландии, победителем Кубка и Суперкубка страны, а также выходил в финал Лиги Европы.

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