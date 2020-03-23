Футбол в Голландии под запретом до 1 июня

Чемпионат Голландии и другие футбольные соревнования в стране не возобновятся до 1 июня. Власти запретили проводить какие-либо массовые мероприятия в течение ближайших двух месяцев, сообщили «СЭ» голландские коллеги. Не будет и матчей без зрителей. Все больше разговоров о том, что сезон-2019/20 не доиграют. Появилась информация, что именно такой план разработан в Королевской федерации футбола.

В этом случае в следующем сезоне «Аякс», который занимает сейчас первое место, выступит в Лиге чемпионов. Никто не покинет высшую лигу, в которую из первой поднимутся две команды. Таким образом, в следующем сезоне в элите сыграют 20, а не 18 команд, четыре худших из них потом пойдут на понижение. Вроде бы уже найден компромисс с телевещателем. (Александр Бобров)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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