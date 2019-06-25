Эрик тен Хаг: "Промес был лучшим в "Спартаке", он поможет "Аяксу"

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг прокомментировал переход нападающего "Севильи" Квинси Промеса​ в голландский клуб.

– Это отличная новость. Карьера Промеса в самом разгаре, он по-прежнему хочет побеждать, – цитирует тен Хага Voetbal Primeur. – У Квинси большой опыт, он был игроком года в "Спартаке" и лучшим бомбардиром российской лиги.

Кроме того, у него много матчей за сборную Голландии​. Все мы в клубе уверены, что Промес поможет "Аяксу".

Трансфер Квинси Промеса обошелся амстердамскому клубу в 15,7 миллиона евро. Контракт с 27-летним игроком рассчитан до 30 июня 2024 года.

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