Бывший нападающий "Спартака", выступавший за "Севилью" Квинси Промес перешел в "Аякс", информирует пресс-служба голландского клуба. Контракт с 27-летним форвардом рассчитан на пять лет – до 2024 года.

В прошедшем сезоне Промес провел 33 матча в чемпионате Испании за "Севилью", в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. В составе сборной Голландии он недавно завоевал серебро Лиги Наций.

Промес выступал за "Спартак" с 2014-го. Стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и завоевал Суперкубок страны в 2017-м. В общей сложности провел 135 матчей за красно-белых, забил 66 голов и отдал 34 голевых передачи.