Квинси Промес – о переходе в "Аякс": "Это как возвращение домой"

Бывший нападающий "Спартака" и "Севильи"​ Квинси Промес поделился эмоциями от перехода в "Аякс". Контракт с 27-летним футболистом​ рассчитан до 30 июня 2024 года.

– Это как возвращение домой. Это очень необычно, – цитирует Промеса AD. – Я пришел сюда когда-то маленьким мальчиком, а теперь прихожу сюда мужчиной. После первого контакта с "Аяксом" я думал, что это нереально.

Это был только мой первый год в Испании, я не планировал делать следующий шаг так быстро. Но это все равно случилось. Теперь я хочу, чтобы люди здесь были довольны моей игрой.

Форвард сборной Голландии является воспитанником академии "Аякса"​.

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