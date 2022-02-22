19-летний полузащитник отказался покинуть «Аякс» в статусе свободного агента

Полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх рассказал, при каких условиях готов покинуть клуб.

«Я не знаю, уйду ли я из «Аякса» ближайшим летом. Но я точно знаю, что я не покину «Аякс» даром.

Я слишком многим обязан этому клубу, поэтому не могу допустить, чтобы он не получил достойную компенсацию", — цитирует 19-летнего полузащитника журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне Гравенберх провел 27 матчей, забив 1 гол и сделав 4 результативные передачи. Соглашение футболиста с «Аяксом» рассчитано до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова заплатить за 19-летнего игрока 30 миллионов евро.