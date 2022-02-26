Овермарса обязали вернуть 1,25 миллиона евро бонуса за продление контракта с «Аяксом»

Бывший спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс обязан вернуть клубу 1,25 миллиона евро, сообщает De Telegraaf.

В декабре прошлого года Овермарс продлил контракт с клубом до 2026 года. За это Овермарсу выплатили бонус в размере именно обозначенной выше суммы.

В феврале 2022-го менеджера уволили за неуместные сообщения интимного характера, которые он отправлял нескольким коллегам-женщинам в течение длительного периода времени.