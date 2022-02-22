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Сегодня, 11:33

«Аякс» выплатит около 8 миллионов евро семье футболиста Нури, который пережил остановку сердца

«Аякс» по решению суда заплатит 7,85 миллиона евро семье Нури, у которого случилась остановка сердца в 2017 году
Виктория Кравченко

«Аякс» выплатит 7,85 миллионов евро семье экс-игрока команды Абдельхака Нури, у которого случилась остановка сердца в 2017 году, сообщает пресс-служба клуба.

Семья футболиста подала в суд на клуб. Разбирательство завершилось заключением мирного соглашения.

«Мы понимаем, что страдания Абдельхака и его близких еще не закончились. Ситуация остается очень печальной, то же самое мы чувствуем и здесь, в «Аяксе», — рассказали в клубе.

В июле 2017 года в товарищеском матче с «Вердером» Нури потерял сознание и был экстренно доставлен в больницу. Он был введен в состояние искусственной комы. Позже у игрока были диагностированы серьезные нарушения работы головного мозга. В «Аяксе» сообщили, что медицинская помочь, которую игроку оказали на поле, была недостаточной. Футболист был выведен из комы в 2020 году.

ФК Аякс
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