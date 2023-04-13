Еще один скандал в «Баварии» — Мане ударил Сане по лицу и отстранен клубом. Садио — одно из главных разочарований сезона

Что пошло не так в Мюнхене?

За что Мане ударил Сане и какие будут последствия

К старту плей-офф Лиги чемпионов «Бавария» подошла в статусе, пожалуй, главного фаворита. Мюнхенцев и «Манчестер Сити» многие называли самыми явными претендентами на титул, и многое в турнирных раскладах будет зависеть от того, кто из этой пары выйдет в полуфинал. И если «Сити» при Гвардиоле год из года привозит себе проблемы в ЛЧ, то «Бавария» уже приучила всех к участию в поздних стадиях турнира.

Но вот первые четвертьфинальные матчи позади, и Мюнхен находится в шаге от вылета. Сложно представить, каким образом «Манчестер Сити» может упустить преимущество в три мяча в ответной встрече. Ну а «Бавария» за несколько недель превратилась из одного из главных претендентов на победу в ЛЧ в топ-клуб, который сотрясают скандалы.

Неожиданное увольнение Юлиана Нагельсманна стало шоком даже для ряда игроков команды. Томас Тухель работает в условиях цейтнота, стараясь на ходу разобраться в управлении поломанного болида. Но игровые проблемы — лишь часть бед, которые свалились на «Баварию» за последний месяц. Слухи о том, что в раздевалке мюнхенцев что-то не так, ходили еще до увольнения Нагельсманна, но то, что исполнил после поражения от «Сити» Мане, просто поражает.

На следующий день после матча с «Сити» в Bild вышел материал, в котором говорилось, что Садио Мане ударил по лицу партнера по команде Лероя Сане. Конфликт начался еще во время матча и затем продолжился в раздевалке. Мане якобы не понравилось, что Сане не отдал на него передачу за спины защитников после открывания на фланге. Также Садио высказал претензии из-за манеры общения немецкого игрока. Спор завершился тем, что сенегалец ударил Сане по лицу, оставив ссадину на губе. Игроков быстро разняли, после чего партнеры по команде вывели Лероя из раздевалки.

Журналист Brut Папа Махмуд Гуйе пишет, что Мане ударил Сане за то, что тот назвал его «черным дерьмом». Другой журналист, Флориан Плеттенберг из SkySports, сообщает, что футболисты «Баварии» шокированы поступком Мане и уверены, что надолго в команде он не задержится. Сообщалось, что руководство мюнхенцев обсуждало самые разные санкции вплоть до разрыва контракта. Но, по последним данным, футболисты уладили конфликт между собой на базе и принесли извинения партнерам. Мане же отстранен от следующего матча с «Хоффенхаймом», а также заплатит штраф.

Садио Мане. Фото AFP

От Мане ожидали, что он станет лидером команды, но Садио пока не тянет

Мане подписал контракт с «Баварией» летом 2022-го, и тогда казалось, что немцы провернули топовую сделку. Во-первых, удалось вытянуть из «Барселоны» 45 миллионов евро за 33-летнего Роберта Левандовски, который настаивал на трансфере и не хотел оставаться в Мюнхене. И 35 миллионов клуб тут же вложил в 30-летнего Садио Мане, одного из лучших атакующих футболистов Европы, который также хотел сменить обстановку. На зарплату не поскупились — 22 миллиона евро в год, самый высокий оклад в команде.

Мюнхенские боссы говорили, что привезли в Германию звезду мирового уровня, от чего выиграет весь чемпионат. И первое время так и казалось, особенно на фоне того, что в голосовании «Золотого мяча"-2022 сенегалец занял второе место, уступив лишь Кариму Бензема. Мане закрыл позицию «ложной девятки» и начал карьеру в «Баварии» с гола в Суперкубке Германии. Но феноменального прорыва не случилось — к середине ноября на счету нападающего были скромные 6 голов в 14 матчах бундеслиги и три гола на групповой стадии ЛЧ, два из которых — в ворота «Виктории Пльзень».

А потом Мане получил травму, из-за которой пропустил несколько месяцев и чемпионат мира. Садио вернулся в строй в конце февраля, но с того времени в восьми матчах не забил ни разу, записав на свой счет лишь одну результативную передачу. Сенегалец потерял место в основе и проиграл конкуренцию вечному запасному — 34-летнему Эрику Максиму Шупо-Мотингу. Парадокс, но болельщики «Баварии» перед матчем с «Ман Сити» горевали, что из-за травмы Шупо-Мотинга в атаке придется рассчитывать лишь на звездного Мане. Но Томас Тухель, как и Юлиан Нагельсманн, пока предпочитает оставлять Мане на лавке.

«Я думаю, ему не хватает игровой практики. Играть 90 минут — это не то же самое, что просто тренироваться. Он будет становиться лучше шаг за шагом. Садио — прекрасный футболист. Он не разучился играть в футбол», — говорил в конце марта президент «Баварии» Герберт Хайнер. Журналист Плеттенберг тем временем сообщал, что Мане воодушевлен назначением Тухеля и горит желанием доказать, что клуб не ошибся с трансфером.

Но пока у Садио откровенно не клеится. Того же уровня взаимопонимания с партнерами, какой был в «Ливерпуле», на «Альянц Арене» пока не наблюдается. Плюс Мане стал показывать темную сторону своего характера. Садио заработал хорошую репутацию в АПЛ, хотя время от времени всплывали инсайды о его конфликтах то с Салахом, то с Клоппом. Однако в Мюнхене Мане явно не так сдержан.

Сразу после увольнения Нагельсманна Bild писал, что после ответного матча 1/8 Лиги чемпионов с «ПСЖ» Мане сильно ругался при одноклубниках, в том числе на тренера, что ему предоставили всего 8 минут. И якобы Нагельсманн был напуган гневной речью Мане, и в следующей игре против «Аугсбурга» выпустил сенегальца в старте.

Лерой Сане. Фото Reuters

И правда можно предположить, что Мане сильно недоволен тем, как развивается его карьера в «Баварии». Претензии он должен предъявлять в первую очередь себе, ну а история с Сане и вовсе ставит под вопрос его будущее в Германии. Мюнхену нужен новый лидер атаки после ухода Левандовски. И пока Мане на эту роль не тянет ни по одному из параметров.