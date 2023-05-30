Марко Ройс опять не стал чемпионом. Но не надо его жалеть

Верным бестрофейникам — слава.

Марко Ройс — легенда «Боруссии»? Такой опрос создали на самом популярном дортмундском форуме в Reddit, и 99% пользователей ответили «Да», а комментарий «Что это за глупый вопрос?» встречался на ветке чаще других. С народной поддержкой у немца полный порядок.

Непорядок с трофеями. Ройс в команде с 2012 года, но ни разу не был чемпионом — а в 2023 году упустил, вероятно, самый верный шанс поднять «Серебряную салатницу» над головой. Учитывая его больничный анамнез (пять страниц с травмами на любой вкус на Transfermarkt) и возраст (33 года), кажется, бундеслигу Марко не выиграет никогда.

В связи с этим в последние дни принято его жалеть, издеваться над ним или корить за неправильный выбор. Объяснимо. В моменте это больно — быть рядом с титулом, но упустить по дурости — и мысли в духе «Что было бы, если...» ожидаемы. Но в масштабе они к Ройсу не применимы.

Марко — уроженец Дортмунда. Болельщик «Боруссии» с самого детства. Воспитанник «шмелей». Теперь он их капитан и ветеран. А легендой клуба его зовут те, кого он сам считает легендой «Дортмунда». Вот, например, Карл-Хайнц Ридле, бравший с «Боруссией» бундеслигу и Лигу чемпионов: «Он мог бы присоединиться к мюнхенской «Баварии» после ухода из менхенгладбахской «Боруссии», и, возможно, выиграл бы какой-то титул. Но он принял решение для Дортмунда, клуба своего сердца. И, вы знаете, мы видели так много его замечательных лет. Он действительно легенда. Он действительно невероятно хороший игрок».

Неплохая судьба — стать кумиром в любимом клубе детства, иконой родного города. Такое удается не каждому футболисту, а у Ройса получилось. Да, в условной «Баварии», куда его звали неоднократно, был бы вагон чашек — но оправдан ли такой размен?

У Ройса в Мюнхене есть антипод — Кингсли Коман. Парень к 26 годам собрал 12 чемпионских титулов — иногда брал аж по два за сезон. При этом за «ПСЖ» (два чемпионства) Кингсли сыграл четыре матча, за «Ювентус» (тоже два титула) — 22 игры. 26 выступлений, три результативных действия — четыре трофея.

Честно говоря, лучше не быть чемпионом, чем быть им вот так.

Марко Ройс не стал чемпионом Германии, но он не был клещом. Напротив, немец заполонил собой «Боруссию», стал важнейшей ее частью. Не получилось выиграть титул за все годы — окей, один человек редко может сотворить экстраподвиг, даже играя на пределе возможностей. Обойти «Баварию» со «шмелями» из разряда как раз геройств — а ведь возможности у Ройса в силу здоровья сильно ограничены. И даже так он набил под 300 результативных действий за дортмундцев — выжигал, когда мог.

Марко Ройс. Фото Global Look Press

Марко побил почти все клубные рекорды, помогал городу в пандемию и всегда оставался верным делу — в общем, бился за Дортмунд, насколько позволяли силы. Позволяли они не всегда (в трех сезонах бундеслиги немец отыграл меньше 20 матчей), и тогда был провал, но Ройс неизменно возвращался и тащил. Безрезультатно, но самоотверженно.

Этой весной Марко продлил контракт с «Боруссией» еще на год, до 2024-го. «Я хотел бы до конца карьеры остаться здесь, хочу завершить карьеру в Дортмунде. Мы ведем переговоры, все будет известно в ближайшие недели», — говорил он накануне подписания. И, кажется, его пожелание сбудется.

Пожертвовать трофеями ради любимого клуба — это почетно. Между титулами и статусом легенды Ройс выбрал второе, и выбрал давно. Тут нет поводов для жалости — а тем более для осуждения. Марко навсегда в истории бундеслиги и «Боруссии», в отличие от условных Команов — исключительно статистических феноменов. А Ройс, вероятно, отправится в славную компанию к Джеррарду и (в скором времени) Кейну — не ставших чемпионами, но однозначно великих игроков. Грустить здесь не о чем.