«Баварию» разгромила «Боруссия» из Гладбаха. Главный тренер Нагельсманн управляет командой с кухни

Почему мюнхенцы потерпели разгромное поражение в Кубке Германии.

Самый титулованный клуб Германии в среду, 27 октября, был уничтожен в Менхенгладбахе в 1/16 финала Кубка Германии — 0:5, без шансов. Что примечательно: на поле вышла основа мюнхенцев. Нойер — Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэйвис — Киммих, Горецка — Гнабри, Мюллер, Сане — Левандовски — вот фамилии 11 «героев».

Это шок для всех: и для тех, кто следит за немецким футболом, и для тех, кто просто увидел итоговый счет. Вот несколько фактов об игре:

— «Бавария» впервые за 84 матча не смогла забить. В последний раз подобное произошло против «Лейпцига» в феврале 2020-го;

— клуб потерпел свое самое крупное поражение в истории Кубка Германии;

— мюнхенцы вылетели из Кубка на этой стадии второй год подряд: в минувшем сезоне команда во 2-м раунде уступила клубу «Хольштайн Киль» (2:2, по пенальти — 5:6).

«Так нельзя, подобное не должно происходить. Это был очень плохой день — нас переигрывали с первых секунд», — так оценил фиаско в Гладбахе бывший звездный хавбек «Баварии» Бастиан Швайнштайгер в интервью Das Erste.

«Это шок. Нас просто не было на поле. Мы не выиграли ни одного единоборства в первом тайме, не совершали переходов из обороны в атаку. Коллективное помутнение, которое мы не можем объяснить», — заявил спортивный директор немецкого гранда Хасан Салихамиджич.

Полузащитник мюнхенцев Томас Мюллер попросил прощения за результат у болельщиков: «Мы так и не смогли завести свой мотор. Остается только извиниться перед фанатами и «Боруссией». Все сыграли катастрофически плохо, за исключением Мануэля Нойера. Я никогда не испытывал ничего подобного. Трудно это переварить. Нужно оставить это поражение позади, потому что нам предстоит матч с «Унионом» в субботу».

Впрочем, говорить о кризисе в «Баварии» рано — это всего лишь второе поражение мюнхенцев в этом сезоне в официальных встречах. Первое случилось в 7-м туре бундеслиги от «Айнтрахта» (1:2). Теперь нужно смотреть, как мюнхенцы в ближайших матчах отреагируют на провал.

А если разобраться в ситуации вокруг команды, можно заметить, что к столь позорному результату имелось несколько предпосылок. Это не причины поражения в конкретном случае — фон, который сформировался вокруг команды и, без сомнений, оказавший влияние на футболистов. И, увы, о спорте тут очень мало.

Болезнь Нагельсманна

Одна из самых важных проблем «Баварии» сейчас — болезнь главного тренера Юлиана Нагельсманна. 34-летний специалист уже больше недели лечится от коронавируса и не может принимать полноценное участие в деятельности команды.

Да, тренер по-прежнему, по традициям немецких специалистов, дает пресс-конференции перед матчами и пытается дистанционно влиять на процесс. Но очевидно, что это абсолютно несравнимо с личным присутствием.

Юлиан Нагельсманн во время пресс-конференции.

Встреча с «Боруссией» — уже третья подряд без Юлиана на скамейке. Не будет его и на следующей игре — против «Униона». Но, по словам Дино Топпмеллера, помощника главного, Нагельсманн поддерживал постоянный контакт со штабом во время матчей и принимал решения о заменах. В немецких СМИ Юлиана даже назвали «K?chen-Coach» («Кухонный тренер»).

Вместе с тем Нагельсманн — очень яркий и эмоциональный парень, его отсутствие ощутимо и на бровке поля, и в раздевалке. Конечно, это не могло не сказаться на «Баварии».

5 — Borussia M?nchengladbach gewinnt mit 5-0 gegen den FC Bayern — es ist der h?chste Sieg eines Teams gegen den FC Bayern in der Historie des DFB-Pokals. Waterloo. #BMGFCB pic.twitter.com/DKbjGkPF84 — OptaFranz (@OptaFranz) October 27, 2021

Сила соперника

«Боруссия» Менхенгладбах — крайне неудобная команда для «Баварии». Пусть статистика в Кубке страны и свидетельствует об обратном: до этой среды в семи встречах у мюнхенцев было семь побед.

Зато из последних пяти выездных матчей на «Боруссия-Парк» «Бавария» взяла верх только один раз: в марте 2019 года со счетом 5:1. В остальных четырех играх — три поражения и одна ничья. Примечательно и то, что последний разгром мюнхенцев, когда было пропущено аж 5 мячей, случился в ноябре 2019-го. Тогда команда в бундеслиге проиграла на выезде «Айнтрахту» (1:5). А работал с франкфуртцами нынешний тренер «Боруссии» Ади Хюттер.

Для понимания — это единственные два разгрома баварцев за несколько последних лет. До этого крупное поражение случалось еще в сезоне-2013/14 — в полуфинале Лиги чемпионов от «Реала» (0:4). И все!

При этом в последних 20 матчах против «Боруссии» из Гладбаха «Бавария» в десяти одержала победы, в семи уступила и еще три завершила вничью. Теперь следующая очная встреча будет иметь особый характер.

Суды Эрнандеса

Защитник «Баварии» попал в крайне странную ситуацию еще до унижения от Гладбаха — все из-за давней ссоры с супругой.

В феврале 2017 года Эрнандес и его на тот момент девушка Амелия Льоренте серьезно поссорились посреди улицы. Дело дошло до рукоприкладства. По данным Reuters, обоим даже потребовалась медицинская помощь, а сам футболист был задержан в тот же день.

В итоге суд приговорил Лукаса и Амелию к 31 дню общественных работ и запретил приближаться или общаться друг с другом любыми способами в течение шести месяцев. Ирония ситуации в том, что пара вскоре уладила все разногласия между собой — они даже поженились и отправились в свадебное путешествие.

В июне 2017 года Лукас был арестован и передан в распоряжение суда по делам о насилии в отношении женщин в Мадриде, но позднее освобожден. Амелию также должны были задержать, но на тот момент суд официально не уведомил ее об аналогичном запрете.

А вот ее супруг находился в курсе запрета. И именно из-за этого ему и грозит срок — не за ссору с женой, а за то, что футболист не подчинился вердикту судьи. Все это всплыло в сентябре, как сообщают СМИ, игрок был уведомлен еще 14-го числа.

И 19 октября Лукас должен был лично присутствовать в Мадриде на суде. Защита футболиста подала апелляцию на решение суда. Принять решение по данной ситуации Мадридский региональный суд должен был в четверг, 28 октября. Спустя сутки после матча с «Боруссией».

Вариантов развития событий существовало всего два: удовлетворение повторной апелляции Эрнандеса или отправка Лукаса в тюрьму. Во втором случае игрок должен немедленно явиться в пенитенциарное учреждение в Испании, в противном случае на него обязаны выдать ордер на арест. Если апелляцию удовлетворяли — дело возвращалось в уголовный суд.

Такая вроде бы абсурдная ситуация, о которой футболист и его жена, вероятно, уже и забыли: они счастливы в браке, воспитывают сына. Но она могла поставить крест на будущем Эрнандеса. С «Боруссией» игрок выходил в стартовом составе. Но голова его явно находилась не в игре — не думать о таком просто невозможно.

Но все хорошо, что хорошо кончается: мадридский суд удовлетворил апелляцию Лукаса и назначил испытательный срок в четыре года, а также штраф 96 000 евро. Но вот с Кубком Германии «Баварии» придется попрощаться в этом сезоне после позорных 0:5.

Переживания Киммиха

Еще один игрок «Баварии», чья фигура вызвала резонанс в обществе накануне игры с «Боруссией», — это Йозуа Киммих. Футболист публично заявил, что не планирует прививаться, так как руководствуется «отсутствием долгосрочных исследований». И это вызвало мощные общественные дебаты в Германии.

При этом футболист борется с коронавирусом вместе с товарищем по команде Леоном Горетцкой. Игроки основали инициативу «We Kick Corona» и приняли участие в финансировании глобальной кампании ЮНИСЕФ по вакцинации от COVID-19. Они пожертвовали больше 6 миллионов евро, 500 тысяч направились на финансирование по предоставлению вакцин более бедным странам.

Эксперт социал-демократической партии Германии по вопросам здоровья Карл Лаутербах заявил, что футболисту не стоило наращивать напряжение в обществе по данному вопросу.

— Плохо, что он не вакцинирован. Киммих — отличный футболист, проводит кампанию против ковида, помогает бедным странам. Но было бы лучше, если бы он привился и не наращивал напряжение в обществе. Это его личное решение. Нам нельзя оказывать давление в этом вопросе, но его прививка стала бы очень ценна — она имела бы огромный эффект как символ. В конце концов, футболисты — не более чем обычные рабочие, пусть и высокооплачиваемые. Однако существует момент, который обывателю сложно понять: болельщик должен подтвердить 2G (аналог QR-кода), но развлекающего его человека, находящегося на работе, принудить к этому нельзя, — сказал Лаутербах в разговоре со Sport1.

Глава немецкого экспертного совета по вакцинации Томас Мертенс отметил, что футболист не является экспертом в вопросах вакцинации: «Киммих, безусловно, признанный эксперт в вопросах футбола, но в вопросах прививки он не специалист», — приводит Mitteldeutscher Rundfunk слова Мертенса.

Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что было бы лучше, если бы Киммих привился, — с точки зрения примера для подражания.

«Киммих отличный парень, и он может быть образцом для подражания. Меня удивил его отказ от прививки. Теперь это все обсуждается. В феврале я заявил, что было бы разумно вакцинировать футболистов пораньше, ведь это стало бы примером для всех. Тогда меня раскритиковали.

С точки зрения примера для подражания было бы лучше, если бы Йозуа вакцинировался. Уверен, скоро ему сделают прививку. Он ответственный человек и игрок. Мы можем быть счастливы, что Киммих выступает за «Баварию» и сборную Германии", — цитирует Румменигге Bild.

В общем, высказывание футболиста вызвало мощные общественные дебаты. И, по данным Bild, это оказало серьезное влияние на одного из лидеров «Баварии», который также вышел в стартовом составе на встречу с «Боруссией».

По данным источника, многие из окружения футболиста заметили, что его настроение изменилось. После поражения от Гладбаха Йозуа поник, хотя обычно он ведет себя так, как подобает лидеру: кричит, подбадривает товарищей и задает темп игре в критические моменты.

И что мы имеем? Два игрока старта были мыслями явно вне стадиона, тренер вообще раздавал указания с собственной кухни, а в соперниках был не рядовой клуб, а одна из немногих команд Германии, которая еще способна навязать борьбу «Баварии». В принципе, результат не самый шокирующий, если брать во внимание весь фон вокруг команды. Другое дело — как она на него отреагирует. И это будет понятно уже после субботнего матча 10-го тура бундеслиги против «Униона».